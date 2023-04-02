Семь человек пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области

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Семеро жителей села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он уточнил, что в числе пострадавших четверо несовершеннолетних.

Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения, — написал губернатор.

Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, Старовойт сообщил о направлении в Суджу бригады санитарной авиации, в составе которой специалисты по челюстно-лицевой хирургии и детские хирурги. По словам главы региона, планируется эвакуация пострадавших.

Старовойт добавил, что обстрел ВСУ причинил ущерб четырем домовладениям в селе. В результате атаки были повреждены заборы, фасады и выбиты стекла.

Накануне под обстрел украинских войск попал Хомутовский район Курской области. На территорию села Искра попало более 20 снарядов, но при этом никто не пострадал. В этом населенном пункте и еще в двух было нарушено энергоснабжение.