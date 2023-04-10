Два села в Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ Около 650 жителей сел Горналь и Гуево Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, ремонтная бригада уже выехала на место.

Около 650 человек остались без энергоснабжения в селах Горналь и Гуево Суджанского района в результате обстрела с территории Украины окрестностей села Плехово. Ремонтная бригада выехала на место, — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт заявил, что семеро жителей села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области получили ранения в результате обстрела со стороны Украины. Он уточнил, что в числе пострадавших четверо несовершеннолетних. Также обстрел ВСУ причинил ущерб четырем домовладениям в селе. В результате атаки были повреждены заборы, фасады и выбиты стекла.

Старовойт заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, он сообщил о направлении в Суджу бригады санитарной авиации, в составе которой специалисты по челюстно-лицевой хирургии и детские хирурги. По словам главы региона, планируется эвакуация пострадавших.