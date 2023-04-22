«Больше 20 прилетов»: курский губернатор рассказал об обстреле ВСУ Обстрел ВСУ оставил без света три населенных пункта в Курской области

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Украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области, в общей сложности было более 20 прилетов, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовой. Местные жители не пострадали, три населенных пункта остались без света.

Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения, — написал губернатор.

Он уточнил, что без света остались деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка. Губернатор добавил, что ремонтные бригады начнут восстанавливать их электроснабжение, как только станет безопасно.

Ранее Старовой сообщил, что из-за обстрелов ВСУ были частично обесточены населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района, а до этого без света остались 650 жителей сел Горналь и Гуево в Суджанском районе.

В начале апреля под обстрел ВСУ попало село Николаево-Дарьино. Там получили ранения семь человек, в числе которых трое детей и девушка-подросток. Кроме того, был причинен ущерб четырем домовладениям.