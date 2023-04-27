Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия Украинские войска обстреляли школу в запорожском селе Таврия

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Украинские войска обстреляли село Таврия в Запорожской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов. В результате значительные повреждения получила школа.

Сегодня в 17.55 боевики ВСУ обстреляли село Таврия Михайловского района. Значительно повреждено здание сельской школы. Подробности уточняются, — добавил представитель.

На прошлой неделе украинские войска обстреляли Рыльский район Курской области. По словам Сатровойта, было более 20 прилетов. Местные жители не пострадали, три населенных пункта остались без света. Еще ранее из-за обстрелов ВСУ оказались частично обесточенными населенные пункты Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.

В начале апреля при обстреле Николаево-Дарьино в Суджанском районе получили ранения семеро местных жителей. Все они были госпитализированы. В числе пострадавших было четверо несовершеннолетних — трое детей и девушка-подросток.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, рядом с техникой разорвались сразу восемь мин калибра 120 мм. По данным канала, водителя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Mash пишет, что, по предварительным данным, обстрел мог вестись из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.