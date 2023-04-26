ВСУ обстреляли из миномета экскаватор в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telgram-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреляли минометным огнем экскаватор в Белгородской области, рядом с техникой разорвались сразу восемь мин калибра 120 мм. По данным канала, водителя госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

Mash пишет, что по предварительным данным, обстрел мог вестись из окрестностей приграничного села Порозок Сумской области.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. По сведениям канала, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

25 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион дважды в течение дня подвергся обстрелам со стороны Украины. Сначала под огнем ВСУ оказался поселок ленинский, затем — село Черемошное. В обоих случаях население не пострадало. В результате повреждения линий электропередачи без света остались пять населенных пунктов региона.