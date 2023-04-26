SHOT: беспилотник атаковал электроподстанцию в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. По сведениям канала, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны России и местные власти данную информацию не комментировали.

По нашим данным, устройство не сдетонировало. Никто не пострадал. Каких-либо разрушений на подстанции нет, — говорится в сообщении.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион дважды в течение дня подвергся обстрелам со стороны Украины. Сначала под огнем ВСУ оказался поселок ленинский, затем – село Черемошное. В обоих случаях население не пострадало. В результате повреждения линий электропередач без света остались пять населенных пунктов региона.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в белгородском поселке Красное, из которых взорвалась только одна. Вышка осталась невредимой, никто из людей не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.