Дрон ВСУ скинул гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области SHOT: дрон ВСУ скинул гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в поселке Красное Шебекинского района Белгородской области. По информации канала, вышка осталась невредимой, никто из людей не пострадал. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что одна из гранат взорвалась, вторая не сдетонировала, предположительно, дрон был вооружен французской ручной осколочной гранатой LU-213.

Губернатор региона Вячеслав Гладков эту информацию не комментировал. Однако в своем Telegram-канале он сообщил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Никто не пострадал. Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередачи.

Это второй за день обстрел ВСУ российского региона.

В 11:53 по мск губернатор сообщил, что под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Жители не пострадали, однако зафиксированы повреждения двух частных домовладений, одной хозпостройки и легкового автомобиля.

Ранее украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. По словам Гладкова, в результате атаки была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.