Совет Европы назвал «геноцидом» перемещение украинских детей в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала геноцидом перемещение украинских детей в Россию, о чем сообщила в своем Twitter. Уставное ведомство заявляет о «депортации» и «русификации» несовершеннолетних. Российская сторона же неоднократно объясняла свои действия по эвакуации детей намерением спасти их.

В резолюции ассамблея потребовала безопасного возвращения этих детей, — указано в аккаунте ПАСЕ.

Ассамблея со ссылкой на правительство Украины утверждает, что в Россию отправились более 19 тысяч детей, а судьба многих тысяч неизвестна.

В марте из-за ситуации с перемещением детей Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил суду ракетой. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда там будут безопасные условия.