«Все ходят под Богом и ракетами»: Медведев пригрозил суду в Гааге Медведев пригрозил суду в Гааге российской гиперзвуковой ракетой

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил суду в Гааге российской гиперзвуковой ракетой «Оникс» и призвал его представителей «внимательно смотреть в небо». В своем Telegram-канале он написал, что Международный уголовный суд (МУС) — это «убогая» организация, из-за которой не начнется война.

Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет, — написал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ также указал на окончательное обрушение системы международного права, которая, по его мнению, и раньше была не особо эффективна. Медведев считает, что страны не намерены исполнять «ангажированные» акты Генассамблеи ООН, решения Совбеза ООН и покидают разные институты ООН. Политик уверен, что причина таких решений кроется в недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств, поскольку «равный не имеет власти над равным».

Медведев считает, что в настоящее время наступает мрачный закат всей системы международных отношений, поскольку доверие к глобальным институтам исчерпано. По его словам, все страны начнут договариваться исключительно между собой.

Ранее в Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.