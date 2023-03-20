Небензя рассказал, когда Россия вернет детей на Украину Постпред РФ при ООН Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда там будут безопасные условия. Дипломат также объяснил, для чего их перемещали на территорию РФ. Слова Небензи приводит РИА Новости.

Когда условия будут безопасными — конечно, почему нет? — сказал представитель РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что перемещение украинских детей было обусловлено тем, что Россия хотела «уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия».

При этом дипломат подчеркнул, что проблема «привезенных насильно в Россию» детей раздута, в этой связи РФ намерена провести неформальное заседание СБ ООН, дабы пролить свет на ситуацию. Мероприятие запланировано на 6 апреля.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге.