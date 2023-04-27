В Мелитополе прогремел взрыв

В северных районах Мелитополя прогремел взрыв, сообщил украинский мэр Иван Федоров в Telegram. О причинах произошедшего информации пока не поступало. Российские власти данные сведения не комментировали. До этого утром в городе взорвалось самодельное устройство.

В городе раздался одиночный взрыв, слышали жители северных районов, — говорится в сообщении Федорова.

Ранее утром 27 апреля самодельное взрывное устройство сработало возле многоквартирного дома в городе. В результате погиб полицейский, ещё один человек получил ранение.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил причину взрывов в Мелитополе 13 апреля. По его словам, в городе сработала система ПВО, сбившая украинский беспилотник. Рогов призвал жителей города сохранять спокойствие.

В тот же день в Мелитополе были задержаны трое граждан, причастных к терактам на территории Запорожской области. По словам врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, задержанным 49, 30 и 26 лет, они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы.