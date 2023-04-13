В Мелитополе задержали украинских диверсантов, причастных к терактам Балицкий: в Мелитополе задержали трех граждан, причастных к терактам в Запорожской области

Фото: BalitskyEV/t.me

В Мелитополе задержаны трое граждан, причастных к терактам на территории Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Евгений Балицкий. По его словам, задержанным 49, 30 и 26 лет, они являются членами украинской диверсионно-разведывательной группы.

Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах, — сообщил Балицкий.

Преступникам грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного, добавил врио губернатора Запорожской области. Балицкий также выразил благодарность правоохранительным органам за слаженную и четкую работу. Он предупредил всех, кто задумывается о работе на украинские спецслужбы, что наказание за преступления будет максимально суровым.

В Запорожской области меры безопасности усилены. Все диверсанты и их пособники будут отвечать по всей строгости закона, — подчеркнул он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о «громком объемном взрыве», который утром прозвучал в Мелитополе. По словам чиновника, причиной стала работа ПВО, которая сбила в небе над городом украинский беспилотник.