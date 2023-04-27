В Мелитополе произошел взрыв, есть пострадавшие В Мелитополе у многоквартирного дома произошел взрыв, пострадал один человек

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Самодельное взрывное устройство сработало возле многоквартирного дома в Мелитополе утром 27 апреля, заявили в официальном Telegram-канале города. В результате минимум один человек получил травмы.

Сегодня примерно в 5.15 (совпадает с мск - ред.) в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован, — заявили в администрации города.

Уточняется, что специалисты оперативных служб работают на месте происшествия.

Ранее поселок Климово в Брянской области лишился электроэнергии из-за обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Александр Богомаз. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. По словам Богомаза, аварийные и ремонтные службы начнут проводить восстановительные работы после выполнения необходимых действий.

21 апреля сообщалось о том, что два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Кроме того, была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской области. Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом.