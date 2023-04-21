Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье «Суспильне»: два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное»). На подконтрольных Украине территориях региона объявлена воздушная тревога.

В Запорожье прогремели два взрыва, сообщают корреспонденты «Суспильного». В городе и области объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги также звучат на территории Днепропетровской области страны.

В свою очередь издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Днепропетровской области слышны взрывы.

В ночь с 20 на 21 апреля в трех областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Вечером 19 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом.