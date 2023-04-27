Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ Брянский губернатор Богомаз сообщил об отключении света в Климово из-за обстрела ВСУ

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Поселок Климово в Брянской области лишился электроэнергии из-за обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Александр Богомаз на своей странице в Telegram. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество, — уточнил Богомаз.

По его словам, аварийные и ремонтные службы начнут проводить восстановительные работы после выполнения необходимых действий.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. По сведениям канала, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

25 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион дважды в течение дня подвергся обстрелам со стороны Украины. Сначала под огнем ВСУ оказался поселок Ленинский, затем — село Черемошное. В обоих случаях население не пострадало. В результате повреждения линий электропередачи без света остались пять населенных пунктов региона.