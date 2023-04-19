Украинские СМИ сообщили о взрывах над Киевом Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщается о взрыве над столицей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов, которые прозвучали над Киевом. Кроме того, в столице и области звучат сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога была объявлена в 22:07 мск.

Киевляне сообщают о яркой вспышке в небе, которую наблюдали накануне объявления воздушной тревоги. Ее видели и в области... Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах. Они прозвучали до объявления тревоги, — написано в Telegram-канале издания.

Также о взрывах, прозвучавших над Киевом до включения сигналов воздушной тревоги, сообщил еще ряд украинских СМИ.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепровской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Кроме того, СМИ сообщили о взрывах в Днепре.

4 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным СМИ, сирены запустили во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.