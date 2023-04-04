На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом говорится на официальном ресурсе по оповещению граждан. УНИАН утверждает, что сирены запущены во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.

Согласно данным онлайн-карты, тревога покрыла все регионы в течение пяти минут после 12:38.

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