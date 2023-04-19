В городе Днепре на востоке Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Также в регионе объявлена воздушная тревога.
Сообщают о взрыве в Днепре, — говорится в сообщении издания.
Там также подчеркнули, что в офисе президента Украины призвали не игнорировать воздушную тревогу.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремела серия взрывов. По его словам, после этого в городе была объявлена воздушная тревога.
4 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным СМИ, сирены запустили во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.