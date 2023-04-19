СМИ сообщили о взрывах в украинском Днепре «Страна.ua»: взрывы прозвучали в Днепре на востоке Украины, в регионе объявлена тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Днепре на востоке Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Также в регионе объявлена воздушная тревога.

Сообщают о взрыве в Днепре, — говорится в сообщении издания.

Там также подчеркнули, что в офисе президента Украины призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремела серия взрывов. По его словам, после этого в городе была объявлена воздушная тревога.

4 апреля воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. По данным СМИ, сирены запустили во всех регионах страны из-за взлета российского сверхзвукового истребителя МиГ-31К с белорусского аэродрома Мачулищи.