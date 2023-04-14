В Запорожье прогремела серия мощных взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минувшей ночью в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, прогремела серия взрывов, сообщил в своем Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, после этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Около 01:18 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва, — написал Рогов.

Накануне он раскрыл причину взрыва, прозвучавшего в Мелитополе. Рогов пояснил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбившая украинский беспилотник. Он призвал жителей города сохранять спокойствие.

Ранее Рогов предположил, что украинские войска не пойдут в наступление на Запорожскую область в ближайшие дни. По его словам, причиной тому – проливные дожди, из-за которых военная техника ВСУ рискует застрять в грязи.