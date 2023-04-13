В Мелитополе прозвучал взрыв Рогов: причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО, сбившей украинский БПЛА

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Мелитополе прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Причиной взрыва стала работа ПВО, сбившей украинский беспилотник. Рогов призвал жителей города сохранять спокойствие.

В Мелитополе громко. Около 11:44 в городе прозвучал громкий объёмный взрыв. Сохраняйте спокойствие. <...> Причиной взрыва в Мелитополе стала работа ПВО. Сбит вражеский БПЛА, — написал Рогов.

Ранее над ТЭЦ-29 в подмосковной Электростали был замечен беспилотный летательный аппарат. Сотрудники ТЭЦ обнаружили БПЛА сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП. В Минобороны эти сведения пока не комментировали.

11 апреля стало известно, что беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. По информации Telegram-канала SHOT, ограждение было подорвано. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.