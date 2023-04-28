Наемник из Ирландии погиб на Украине На востоке Украины погиб сорокалетний ирландский наемник Кафферки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Газета Irish Times сообщила о гибели ирландского наемника на востоке Украины, ссылаясь на информацию от его семьи. По данным издания, убитый 40-летний Финбар Кафферки недавно отправился в Украину в качестве наемника.

Отмечается, что ранее Кафферки имел боевой опыт, полученный в ходе войны в Сирии. Отец наемника, Том Кафферки, подтвердил смерть своего сына в четверг.

Мы скорбим <...>. Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить, — заявил отец ирландского наемника.

В Российском Министерстве обороны неоднократно заявляли о том, что «никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились».

Ранее стало известно, что во Франции были арестованы два наемника Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся с Украины. Их обвиняют в перевозке оружия. На мужчин были составлены документы об угрозе государственной безопасности. Им грозит 15 месяцев заключения.

«Российская газета», ссылаясь на проект Foreign Combatants, уточняет, что эти наемники убили трех российских военных. В частности, Винерон размещал фотографии казненных. Также сообщалось, что оба наемника открыто идентифицировали себя как сторонников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и дивизии СС «Карл Великий».