Стало известно о задержании расстрелявших российских пленных наемников «РГ»: во Франции задержали наемников с Украины, казнивших троих российских пленных

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Во Франции арестованы два наемника, вернувшиеся из Украины. Их обвиняют в перевозке оружия, сообщает Le Parisien.

Издание узнало, что против Гийома Андреони и Алана Винерона были составлены документы об угрозе государственной безопасности. Им грозит 15 месяцев заключения.

«Российская газета» ссылаясь на проект Foreign Combatants уточняет, что эти наемники убили трех российских военных. В частности, Винерон размещал фотографии казненных. Также сообщалось, что оба наемника открыто себя идентифицировали как сторонников лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и дивизии СС «Карл Великий».

Отмечается, что французы воевали на стороне полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что «украинские негодяи» нарушили закон международного гуманизма, который заключается в лечении военнопленных и заботе о них, после того, как расстреляли пленного бойца ЧВК «Вагнер». По его словам, попавшие в плен к бойцам «Вагнера» украинцы получали медпомощь, после чего были отпущены.