Пригожин приказал бойцам ЧВК «Вагнер» больше не брать пленных

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» осматривают дом в частном секторе освобожденной части Артемовска

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в своем Telegram аудиозапись связанного с «ЧВК» Вагнер бизнесмена Евгения Пригожина, в которой тот заявил, что бойцы группы «Вагнер» больше не будут брать в плен украинских военных, а вместо этого будут уничтожать всех на поле боя. Так Пригожин прокомментировал информацию о расстреле украинскими военными раненного плененного бойца ЧВК «Вагнер».

Предприниматель указал, что «украинские негодяи» нарушили закон международного закона гуманизма, который заключается в лечении и заботе над военнопленными.

По его словам, попавшим в плен к бойцам «Вагнера» украинцы получали медпомощь, а после были отданы «домой. Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК не будут нарушать этот закон и будут уничтожать всех на поле боя, без взятия в плен.