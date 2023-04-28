ВС РФ отобрали у солдат ВСУ американский бронетранспортер M113

Фото: IMAGO / Global Look Press

Разведчик-доброволец с позывным Ганс рассказал РИА Новости, что российские военные отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении. Он рассказал, что в ходе ночного штурма выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница, а экипаж при бегстве был ликвидирован. Военный выразил уверенность, что после починки мотора техника встанет на вооружение российских подразделений.

В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113, — рассказал российский разведчик.

По его словам, в ходе ремонта российские бойцы уже успели «натянуть гусеницу».

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о намерении ЧВК «Вагнер» приостановить огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Бизнесмен в аудиосообщении заявил, что «работа прессы — это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами.