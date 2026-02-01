Российские войска освободили два населенных пункта и поразили объекты транспортной инфраструктуры врага, Киев уличили в подготовке к отказу от Донбасса, а Медведев увидел признаки скорой победы Москвы. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ стерли в пыль ключевые объекты ВСУ

Как узнал источник РИА Новости в российских силовых структурах, украинское командование перебросило на Сумское направление бригаду, растерявшую все реактивные системы залпового огня HIMARS. По его данным, речь идет о переформированной 27-й артиллерийской бригаде противника.

Министерство обороны также объявило, что в результате активных боевых действий Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Речь идет о селах Зеленое и Сухецкое.

Кроме того, российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах врага. По данным ведомства, были уничтожены пункты временной дислокации украинских формирований.

Киев готовится к отказу от Донбасса

Как считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, власти Украины готовятся к отказу от Донбасса. По его словам, в Киеве начали осознавать, что у Запада больше нет стратегического плана по поддержке украинцев.

Дизен добавил, что все, чего хотят европейцы, это затянуть конфликт и заставить ВСУ «повоевать еще просто так». Причем по мере нарастания наступления ВС РФ и работы на переговорном треке Украина все четче будет понимать, что улучшение ее положения невозможно, резюмировал профессор.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военнопленный раскрыл правду о пытках

Пленный украинский боец Евгений Астапчиков, служивший в 425-м полку «Скала», пожаловался, что в учебном центре «Барвинково» в Харьковской области у украинских военнослужащих цепью выбивали деньги и отбирали банковские карты. Он отметил, что собранные средства передаются командиру подразделения по прозвищу Гаркава.

При этом, как узнал представитель российских силовых структур, на сегодняшний день в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине служат порядка 46 тыс. человек. Эта численность сопоставима с половиной состава Вооруженных сил Великобритании и значительно превышает показатели ряда европейских армий.

Кроме того, численность ТЦК примерно в три раза превышает армию Хорватии, в семь раз — армию Латвии, а также вдвое — армию Финляндии. Киеву требуется практически 50 тыс. сотрудников таких центров для насильственной мобилизации, включая призыв людей с хроническими заболеваниями.

Зеленскому вынесли суровый приговор

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил уверенность, что Евросоюз не сможет выделить Украине помощь в размере $1,5 трлн из-за внутренних проблем. По его мнению, в будущем противоречия в объединении будут только расти.

Как считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, события последних нескольких дней доказали слабость Украины. В качестве примера он привел критическую ситуацию в энергетической системе страны. По мнению Гончаренко, в этом виноват президент Владимир Зеленский.

При этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев убежден, что судьба украинского лидера предрешена. Он подчеркнул, что не намерен подробно обсуждать будущее Зеленского, ограничившись цитатой «Аннушка уже пролила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медведев предвидел скорое окончание СВО

Медведев также заявил, что военная победа в специальной военной операции уже видна по многим признакам. По его словам, достижение этой победы является крайне важной задачей, и выразил желание как можно скорее добиться поставленных целей.

При этом он уверен, что уже сейчас нужно думать о том, что будет после завершения специальной военной операции на Украине. В частности, необходимо не допустить начала новых конфликтов. При этом Медведев подчеркнул, что факт военной победы России очень важен.

