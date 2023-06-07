ВСУ безуспешно атаковали Артемовск: новости СВО на вечер 7 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что около 100 жителей по-прежнему остаются в затопленном городе после взрыва Каховской ГЭС. По его словам, люди нуждаются в срочной эвакуации, однако они заблокированы в своих домах из-за сильного затопления.

Он также добавил, что во время эвакуации жителей ВСУ ударили по городу из беспилотника. По подсчетам мэра, из Каховского водохранилища ежесекундно сбрасывается более 30 тысяч кубометров воды.

Леонтьев отметил, что в результате затопления Новой Каховки было размыто одно из местных кладбищ, существует угроза заражения. По его словам, химический состав воды пока соответствует нормам, однако есть вероятность бактериологического заражения.

Также стало известно, что спасателей, вывозивших людей с затопленных территорий в Новой Каховке, атаковал беспилотник. Дрон сбросил самодельное взрывное устройство на эвакуирующихся.

К вечеру 7 июня сообщалось, что после разрушения плотины в регионе эвакуированы 1,5 тысячи человек, для приема людей открыто 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. О жертвах неизвестно.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости Пожилая женщина во время эвакуации из Новой Каховки

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что Украина навредила сама себе, взорвав дамбу Каховской ГЭС. По его словам, после взрыва ГЭС военная ситуация сложилась в пользу России.

Зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев высказал предположение, что ВСУ могут разрушить Днепрогэс для того, чтобы добиться международного резонанса. По его словам, эти боевые решения используются для отвлечения внимания западных руководителей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в свою очередь направил обращение в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС. По его словам, украинская сторона предоставила МУС первичную информацию по ЧП.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов также отметил, что контрнаступление в зоне боевых действий пока еще не началось. Он заявил, что об этом узнают, когда бойцы ВСУ пойдут в активную атаку.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Украина и западный мир готовы на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он отметил, что Киев давно обещал «великое контрнаступление». По его мнению, у Украины не было выбора, так как властям страны необходимо оправдывать полученное «бабло и оружие».

Фото: МО Украины

По сведениям издания The Washington Post, ВСУ уже начали контрнаступление. Основной целью наступательной операции Киева является попытка перерезать сухопутный коридор, который соединяет Крым и другие территории под российским контролем.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну. По его словам, западные политики заявляют об этом открыто.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные попытались войти в Артемовск и прорвать оборону российских сил после неудачного наступления на Южно-Донецком направлении. ВСУ не добились успеха и на Донецком направлении. Все попытки нападения были отражены.

По его словам, всего было отражено восемь попыток наступления штурмовых бригад ВСУ. За сутки в результате действий российских сил на Донецком направлении были уничтожены около 415 украинских военных, а также 19 единиц техники, включая два танка.

Конашенков отдельно рассказал, что мирные жители пострадали в результате теракта ВСУ, который произошел 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. ВСУ подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса, пострадавших среди военнослужащих нет.

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