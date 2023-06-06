ВСУ перейдут к обороне на правом берегу Днепра: новости СВО на вечер 6 июня Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 6 июня рассказал о ходе специальной военной операции на Украине. За последние трое суток потери ВСУ на всех направлениях при безуспешных попытках наступления составили порядка 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий артиллерии и 53 беспилотника.

В течение трех суток Киев предпринял наступления на разных участках фронта, сосредоточив большое количество техники и живой силы. 4 июня ВСУ силами двух бригад предприняли попытку наступления на пяти направлениях, не добившись успеха ни на одном. Противник потерял 300 военных, 16 танков, 26 боевых бронированных машин. 5 июня ВСУ пытались наступать уже на семи направлениях силами пяти бригад, но понесли еще более ощутимые потери: свыше 1600 военных, 28 танков, включая восемь Leopard, а также три колесных танка AMX-10 и 136 единиц другой техники, в том числе 79 иностранного производства.

Также Шойгу доложил, что в ходе отражения наступления противника не обошлось без потерь и среди российских военнослужащих. В Объединенной группировке войск погиб 71 военный, 210 получили ранения. Подбиты 15 российских танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Ночью войска Украины совершили подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Шойгу заявил, что противник, не добившись успеха в наступлении, намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий с целью усиления потенциала. По данным МО РФ, ВСУ начали сооружать оборонительные позиции на правом берегу Днепра, что говорит о намерениях перейти к обороне.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Подтопление береговой линии после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

Чтобы не допустить наступательных действий ВС РФ, Киев осуществил террористический акт на ГЭС, который будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия, подчеркнул министр. Шойгу сообщил, что имеются данные, согласно которым был значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий. Глава МО подчеркнул, что этот факт говорит о заранее спланированной Киевом диверсии.

В Белгороде системы ПВО дважды сработали по воздушным целям, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Сведений о пострадавших не поступало, последствия на земле уточняют экстренные службы.

ФСБ раскрыла планы военной разведки Украины по организации в России теракта с использованием «грязных бомб». Об этом стало известно в ходе расследования готовившейся в мае диверсии по подрыву самолетов дальней авиации на аэродроме Северный в Ивановской области.

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что примерно 10 дней назад украинские военные уничтожили подбитый танк Leopard. По его словам, главной задачей ВСУ было не допустить, чтобы боевая машина досталась российским военным в качестве трофея.

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил, что разрушения на Каховской ГЭС могли быть вызваны «накопительным эффектом» от повреждений при обстрелах ВСУ. Эксперт отметил, что Украина действительно могла ударить по ГЭС, хотя от этого, по его словам, нет никакой пользы, кроме как с целью провокаций.

Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, заявил глава администрации Новокаховского округа Владимир Леонтьев. По словам чиновника, разрушение ГЭС могло произойти только из-за последовательных обстрелов со стороны ВСУ, которые около двух часов ночи начали наносить артиллерийские удары.

Фото: Офис президента Украины

Город Новая Каховка оказался затоплен из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил глава округа. Незадолго перед этим в Новой Каховке объявили эвакуацию жителей около 300 домов, подтопленных из-за разрушения ГЭС.

Военкор Юрий Котенок рассказал, что уже к 11 утра Каховская ГЭС была полностью затоплена. По его словам, к тому моменту уровень воды в Новой Каховке поднялся до 10 метров.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что разрушение Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в регионе. По его словам, не потребуется даже проводить крупную эвакуацию жителей. Сальдо отметил, что большинство людей остаются на своих местах, хотя для них уже отправили транспорт.

Серия мощных взрывов прогремела в Киеве в ночь на 6 июня, сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев. По их словам, примерно за полчаса до начала взрывов в городе звучала сирена воздушной тревоги, которая была объявлена по всей стране. Киевские власти сообщали о работе ПВО.

На территории Новокаховского округа ввели режим ЧС после атаки на Каховскую ГЭС. Это необходимо для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, объяснили власти.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о существенном понижении уровня воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, в результате разрушений на плотине Каховской ГЭС. По словам Гросси, долгое отсутствие воды может вывести из строя аварийные дизельные генераторы, но при этом непосредственной угрозы для безопасности ЗАЭС нет.

Фото: Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press Рафаэль Гросси

Президент Украины Владимир Зеленский выложил фото с экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС. На снимке среди участников совещания заметили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который несколько недель не появлялся на публике, что породило слухи о его возможном ранении или даже гибели.

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