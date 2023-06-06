Зеленский опубликовал фото с Залужным Зеленский опубликовал фото экстренного заседания из-за аварии на Каховской ГЭС с Залужным

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС, на нем присутствует главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, передает РИА Новости. Ранее российские силовые структуры сообщали, что в начале мая главком ВСУ получил закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, согласно опубликованным фото, на заседании не присутствовал глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. В последний раз глава ГУР выкладывал видео 29 мая, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.

Накануне, 5 июня, по Украине разлетелась информация о гибeли Буданова в результатe ракетного удара. Однако в руководстве страны заявили, что сообщения о смерти главного разведчика Украины являются информационным вбросом.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что глaвком ВСУ Валерий Залужный в начале мая получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника aгентства, Залужному сделали трепанацию черепа, его состояние осложнено наличием сахарного диабета второго типа.