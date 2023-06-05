Киев опроверг слухи о гибели Буданова

По Украине разлетается информация о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, пишет украинский государственный Центр противодействия дезинформации в своем Telegram-канале. Утверждается, что сообщения о смерти главного разведчика Украины в результате ракетного удара являются информационным вбросом.

Фейк! От имени украинского медиа распространяется новость якобы о смерти Кирилла Буданова. По этим сообщениям, начальник украинской разведки погиб от недавнего ракетного удара, а в национальном центре «Украинский дом» уже даже продолжается подготовка к его захоронению, — следует из публикации.

Буданов не появляется публично с 29 мая, когда он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и Кирилл Буданов должны стать целями для российских разведгрупп. Он добавил, что к людям, отдающим приказы на убийство мирного населения, не должно быть ни пощады, ни жалости.