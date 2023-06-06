Украина ударила по Каховской ГЭС: новости СВО на утро 6 июня Последние новости об СВО на Украине

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Ряд Telegram-каналов сообщили о возможном ударе Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС. По их данным, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды. Министерство обороны эту информацию пока не комментировало. Однако мэр города Новая Каховка Владимир Леонтьев назвал эту информацию бредом. Позже он все-таки уточнил, что удары украинской армии привели к разрушению задвижек Каховской гидроэлектростанции.

Украина переходит к наступательным действиям «на некоторых направлениях», сообщила заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр. О каких именно направлениях идет речь и сколько военнослужащих задействовано в маневрах, она не уточнила, но указала, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления <...> еще нет».

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что отбило новую атаку украинских вооруженных сил на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, было уничтожено более 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10RC) и 109 боевых бронированных машин. В Минобороны России добавили, что наступление продолжалось в течение всего 5 июня.

Фото: Ministry of Defense of Ukrain/Wikimedia Commons

Украинские военные провели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что обстановка на линии соприкосновения находится под контролем Вооруженных сил России. По его словам, российские военные уничтожили на островах реактивную установку «Град» и около 20 человек личного состава ВСУ, еще столько же бойцов противника ранены.

В свою очередь, неназванные чиновники американской администрации рассказали The New York Times, что появившаяся информация об атаках на линии фронта на Украине может указывать на начало контрнаступления ВСУ. По словам собеседников издания, данные, подтверждающие этот факт, были получены с помощью военных спутников США. Журналисты уточнили, что американские космические аппараты обладают возможностями инфракрасного отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.

Заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский написал, что украинские военные сумели «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР. Он также отметил, что украинская армия понесла существенные потери. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало. Он пишет, что значительно углубиться на подконтрольную РФ территорию ВСУ не удалось.

Наступающие войска ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной российской армией, заявил Олег Соскин, бывший советник президента Украины Кучмы. По его словам, оборона РФ включает четыре укрепленные линии. Соскин также отметил, что после неудачи ВСУ на украинском информационном поле наступила тишина, масштабы потерь киевских военных замалчиваются всеми СМИ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Вид на село Новая Таволжанка

В Новой Таволжанке, по последним данным, оставались около 100 жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, сейчас из-за обстрелов нет возможности зайти в населенный пункт и уточнить данные. Он добавил, что жителям Белгородской области, вынужденно покинувшим свои дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы.

Россия уже проиграла в конфликте на Украине, хотя предсказать развитие событий трудно, заявил помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль на молодежном саммите НАТО. Представитель США объяснил это тем, что РФ не добилась своих целей: взять Украину под контроль не удастся, а блок НАТО сплотился.

Первые группы украинских летчиков отправились на обучение в Великобританию, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с главой МИД королевства Джеймсом Клеверли. Шмыгаль написал в соцсетях, что с шефом Форин-офиса обсудил военную помощь, восстановление и интеграцию в НАТО. По его словам, переформатирование ВСУ под стандарты Альянса проходит прямо на поле боя.

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Однако вскоре советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских пилотов в Великобритании. Он уточнил, что были сформированы первые группы пилотов, но они еще не начали обучение. Премьер-министр также отметил, что страны «авиационной коалиции» предлагают различные виды подготовки.

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25, который оказывал поддержку ВСУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области. Благодаря этому украинские десантники остались без воздушной поддержки и не смогли выполнить задуманное. Обломки самолета упали в районе населенного пункта Осокоровка, который располагается на берегу Днепра, контролируемом киевскими военными. Второй самолет был вынужден прекратить выполнение своей задачи и покинуть зону боя.

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