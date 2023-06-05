Комбат Ходаковский: украинские военные «зацепились» за Новодонецкое

Фото: МО Украины

Заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский написал в своем Telegram-канале, что украинские военные сумели «зацепиться» за поселок городского типа Новодонецкое в ДНР. Он также отметил, что украинская армия понесла существенные потери. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

У противника получилось зацепиться за Новодонецкое, но цену он заплатил немалую: подтвержденных около десяти единиц уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятки убитых, — заявил Ходаковский.

Он пишет, что значительно углубиться на подконтрольную РФ территорию ВСУ не удалось.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, откуда корректировался огонь украинской артиллерии при обстрелах левобережной части Херсонской области. По его словам, удар по пункту был нанесен противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).