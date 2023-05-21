ВС России уничтожили пункт корректировки огня ВСУ в Херсонской области

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, откуда корректировался огонь украинской артиллерии при обстрелах левобережной части Херсонской области, рассказал ТАСС источник в местных экстренных службах. По его словам, удар по пункту был нанесен противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).

Российские войска обнаружили на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ, с которого производилась корректировка артиллерии при обстреле населенных пунктов левобережья Херсонской области, а также прицельная стрельба по военнослужащим ВС РФ. Данная позиция была уничтожена огнем из ПТУР, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате ударов были уничтожены до шести украинских военных и средства наблюдения иностранного производства.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 мая российские силы нанесли удар по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ. Под огнем также оказались украинские склады боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. В результате ударов нарушено снабжение ВСУ, а также подготовка и формирование резервов украинских войск.