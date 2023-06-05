В ВСУ опровергли информацию о начале обучения украинских пилотов в Британии В ВСУ опровергли информацию о начале обучения пилотов на истребителях F-16 в Британии

Фото: Luke Milano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в Великобритании, пишет «Украинская правда». Это заявление он сделал после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые группы пилотов уже приступили к обучению.

Пока речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков, — заявил Игнат.

Позже Шмыгаль уточнил в своем Telegram-канале, что были сформированы первые группы пилотов, но они еще не начали обучение в Великобритании. Премьер-министр также отметил, что страны «авиационной коалиции» предлагают различные виды подготовки. Обучение не ограничивается только пилотами и включает авиационных инженеров, обслуживающих самолеты ежедневно, офицеров боевого управления и других специалистов.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что начать подготовку украинских летчиков планируют летом. Сунак назвал настоящим прорывом решение президента США Джо Байдена поддержать усилия партнеров по обучению пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16.