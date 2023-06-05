Сальдо рассказал об активности ВСУ в Херсонской области Сальдо сообщил о проведении ВСУ разведки у реки Днепр

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинские военные провели разведку небольшими группами в дельте реки Днепр в Херсонской области, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он сообщил, что обстановка на линии соприкосновения находится под контролем Вооруженных сил России.

В минувшие сутки <...> противник активных действий не предпринимал. Вместе с тем вел разведку небольшими группами в дельте реки Днепр. <...> Обстановка на линии боевого соприкосновения находится под полным контролем наших военных. Все попытки обострения будут немедленно пресекаться, — написал он.

По его словам, российские военные уничтожили на островах реактивную установку «Град» и около 20 человек личного состава ВСУ, еще столько же бойцов противника ранены.

Херсонская область вошла в состав РФ по результатам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Украина и большинство стран мира не признали итоги этого референдума. В настоящее время Москва контролирует 75% территории региона, при этом столица области, город Херсон, находится под контролем Киева.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, откуда корректировался огонь украинской артиллерии при обстрелах левобережной части Херсонской области. По его словам, удар по пункту был нанесен противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).