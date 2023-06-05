В Минобороны Украины заявили о начале наступления на ряде направлений

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина переходит к наступательным действиям «на некоторых направлениях», сообщила заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале. О каких именно направлениях идет речь и сколько военнослужащих задействовано в маневрах, она не уточнила, но указала, что эпицентром боевых действий остается бахмутское направление.

Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям, — написала Маляр.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что «глобального наступления <...> еще нет».

Ранее доктор военных наук Константин Сивков предположил, что части ВСУ начали контрнаступление, при котором действия в направлении Белгорода были отвлекающим маневром, а основным направлением стал район города Угледар и соседний стык запорожского и донецкого участков фронта.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего со стороны противника было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.