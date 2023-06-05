Украина отправила первые группы летчиков на обучение в Великобританию

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Первые группы украинских летчиков отправили на обучение в Великобританию, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи в Киеве с главой МИД королевства Джеймсом Клеверли. Шмыгаль написал в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), что с шефом Форин-офиса обсудил военную помощь, восстановление и интеграцию в НАТО. По его словам, переформатирование ВСУ под стандарты Альянса проходит прямо на поле боя.

Спасибо за неизменную поддержку, за лидерство в создании «коалиции истребителей» и готовность обучать наших летчиков. Первые группы пилотов уже отправлены в Британию, — сообщил премьер Украины.

Шмыгаль также призвал усилить санкции против России, в частности по товарам двойного назначения. Это «обескровит российскую военную машину», по его словам.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что начать подготовку украинских летчиков планируют летом. Сунак назвал настоящим прорывом решение президента США Джо Байдена поддержать усилия партнеров по обучению пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее рассказал, что власти ФРГ могут изменить свою позицию относительно поставок Украине самолетов F-16. По словам главы ведомства, сейчас руководство страны находится в «фазе переосмысления» и пытается понять, что они могут сделать. Писториус полагает, что Германия определится в течение двух недель.