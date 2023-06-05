Эрдоган сменил ключевых министров: кого назначил, что это значит для России Президент Турции с помощью перестановок в правительстве хочет укрепить экономику, сохранить связи с Москвой и наладить отношения с Западом

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день своей инаугурации, когда шел проливной дождь (в народе считается, что это к удаче), объявил состав нового правительства. Свои места сохранили лишь министры здравоохранения и культуры, в остальных 15 кабинетах появились новые люди. Эксперты полагают, что основная задача обновленного кабмина — сбалансировать политику и наладить отношения с западными странами. Что эти изменения значат для России — в материале NEWS.ru.

Чем известен новый глава МИД

В понедельник теперь уже бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал дела преемнику. «Пусть новый кабинет министров принесет пользу нашим стране и народу», — так начинается прощальная публикация Чавушоглу в Twitter. Смена руководителя дипведомства вызвала больше всего дискуссий. Чавушоглу — дипломат с многолетним стажем. Он находился на этом посту почти восемь лет, а ныне избран депутатом от родной провинции Анталья.

Ему на смену Эрдоган назначил одну из самых непубличных и закрытых фигур турецкой политики — бывшего руководителя турецкой разведки (MİT), 55-летнего Хакана Фидана. После окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд в США Фидан защитил докторскую в университете Билькента (Турция). После этого Фидан 15 лет служил в турецкой армии, а потом уволился из вооруженных сил и перешел на госслужбу.

С 2003 года он возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации, потом несколько лет занимал должность статс-секретаря в президиуме министров. В 2010 году возглавил турецкую разведку.

Фото: Riza Ozel/dia images via AP Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (справа) пожимает руку Реджепу Тайипу Эрдогану во время церемонии инаугурации главы государства

СМИ отмечают скрытность нового министра — за все время пребывания в политике он еще ни разу не давал интервью. В соцсетях даже появилась группа под названием «Люди, которым любопытно, как звучит голос Фидана».

Фидан — сын этнического курда, поэтому именно он отвечал за переговоры с лидерами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В 2011 году записи тайных переговоров между сотрудниками турецкой разведки и представителями РПК просочились в прессу. Утечка вызывала скандал, и Фидан был вызван на допрос. Курды тогда заявили, что контакты начались еще в 2008 году и были санкционированы самим Эрдоганом, занимавшим тогда пост премьер-министра. Примечательно, что прокурор, вызвавший на допрос сотрудников разведки, был вскоре отстранен от должности «за превышение полномочий».

Фидан считается одним из самых близких сподвижников Эрдогана. «Несмотря на множество примеров в мировой политике, скачок от разведки к политике не всегда гарантирует мягкую посадку. Тем не менее этот сдвиг — не просто бюрократическая перестановка, а громкий вызов всем внешнеполитическим партнерам Турции — от ЕС до США, от России до стран Ближнего Востока», — пишет Forbes.

Смена Мевлюта Чавушоглу была вполне ожидаемым решением, однако было непонятно, кто станет новым главой МИД — Хакан Фидан или советник Эрдогана Ибрагим Калын. Об этом NEWS.ru рассказал турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, у нового министра больше опыта во внешних делах, поскольку он сопровождал Чавушоглу во многих зарубежных поездках.

«Я буду продолжать продвигать видение национальной внешней политики, основанное на независимости нашего государства от всех сфер влияния и суверенитете воли нашего народа. Мы окажем всестороннюю поддержку для целостности турецкого государства и нации», — заявил Фидан в своем первом выступлении после вступления в должность.

Изменятся ли отношения Анкары с Москвой

Икбаль Дюрре полагает, что особых изменений в российско-турецких отношениях с приходом Фидана ожидать не стоит. «Он координирует много вопросов с российскими коллегами, особенно по сирийской тематике. Нет сомнений, что Хакан хорошо относится к Москве и понимает ее роль в регионе», — уверен Дюрре.

«Однако основная задача нового правительства — держать внешнюю политику на балансе. Оно продолжит сотрудничать с Россией, но постарается улучшить отношения с Западом. Потому что основная проблема правительства Турции — экономика. Это требует конструктивных отношений с западными финансовыми структурами, — подчеркнул политолог. — Сейчас у Турции хорошие отношения только с Россией, а взаимодействие с другими странами со временем испортилось, что ставит Анкару в тупик. Многие обвиняют в этом политику Чавушоглу. Поэтому нужны были перемены и новые лица».

Кто стал новым главой Минобороны

Кадровые изменения в турецком правительстве коснулись и Минобороны. На смену Хулуси Акару, который в последнее время вел активные переговоры с Москвой относительно продления зерновой сделки, пришел экс-глава глава Генштаба республики Яшар Гюлер.

Фото: Burhan Ozbilici/AP/TASS Яшар Гюлер назначен министром национальной обороны в 67-м правительстве Турции

О политических взглядах нового министра известно мало. Ранее он служил командиром батальона внутренней безопасности в городе Силопи на границе с Ираком и Сирией, который населен в основном курдскими племенами. После этого был заместителем полковника штаба пехоты Хулуси Акара.

Смена главы Минобороны, скорее всего, никак не повлияет на оборонную политику Турции, отметил в беседе с NEWS.ru востоковед Кирилл Семенов. Он подчеркнул, что при Хулуси Акаре военная мощь Турции укреплялась, проводились успешные операции в Сирии, Северном Ираке, Ливии.

«Акар не допускал ошибок. Пока он был министром, Турция достигала всех своих военных целей», — сказал Семенов.

Он убежден, что, поскольку Эрдоган сохранил пост, военный курс Турции останется прежним.

Чего ждут от нового министра финансов

Новый министр финансов Мехмет Шимшек представляется экспертам новой надеждой турецкого народа. Аналитики Financial Times предполагают, что назначение Шимшека говорит о готовности президента вернуться к традиционной денежно-кредитной политике и к повышению ключевой ставки. По словам стратега по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management Тима Эша, назначение Шимшека дает турецкой экономике «шанс отойти от края пропасти».

СМИ считают Шимшека одним из лучших экономистов Турции. До ухода в политику он работал экономистом в посольстве США в Анкаре, а затем в американском инвестиционном банке Merrill Lynch.

Фото: Can Merey/dpa/Global Look Press На нового министра экономики Мехмета Шимшека турки возглагают большие надежды

«У Шимшека огромный опыт. В том числе опыт работы с Эрдоганом и его командой, — отметил Дюрре в разговоре с NEWS.ru. — Также он много работал с западными финансовыми структурами. На него сейчас возлагается много надежд».

Кто возглавил МВД

Кадровые перестановки коснулись и руководства МВД Турции. В отставку отправлен Сулейман Сойлу, который отличался антиамериканскими заявлениями. В частности, ему принадлежит высказывание о том, что Вашингтон «пытается создать террористическое государство у границ Турции», — с намеком на курдскую проблему. Сойлу также открыто обвинил Белый дом в организации взрыва на Истикляле в ноябре прошлого года.

Новым министром внутренних дел Турции стал экс-губернатор Стамбула Али Ерликая, который занимал этот пост с 2019 года. Правда, и новый глава МВД не избежал в прошлом скандалов — его обвиняли в попытках оправдать боевиков ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена), находившихся под следствием в Турции. Сам Ерликая, правда, говорил, что всего лишь настаивал на презумпции невиновности.

Серьезные изменения внутри турецкого правительства не оставляют сомнений, что Эрдоган рассчитывает провести большую работу над ошибками и совершить рывок в свой третий президентский срок.

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