Новый «Источник мира» для Сирии? Зачем взорвали бомбу на Истикляле Как Эрдоган ответит на теракт в Стамбуле?

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Прошли сутки после теракта на туристической торговой улице Истикляль в Стамбуле, где Ахлам Альбашир, 23-летняя гражданка Сирии, взорвала начиненную тротилом бомбу среди туристов, в результате чего погибли 6 человек, 81 пострадал, среди пострадавших — трое россиян, сейчас их жизни вне угрозы. Сначала циркулировали несколько версий, кому понадобилось устраивать теракт. Разумеется, фигурировали курды из Рабочей партии Курдистана (РПК), а также — некая «Армянская секретная армия освобождения Армении». Но поскольку террористку задержали и допросили весьма оперативно, на настоящий момент осталась единственная версия — взрыв организовала РПК, в чьих лагерях Ахлам Альбашир проходила специальную подготовку.

В 16:10 по местному времени Альбашир села с напитком на скамейку на Истикляле, затем ушла, оставив у скамейки пакет. Через три минуты произошел взрыв.

Через пару часов после взрыва турецкие власти запретили распространять в СМИ какую-либо информацию о взрыве, в том числе вести телетрансляцию с места происшествия, отключили все соцсети, «чтобы не пугать людей» — привычные для Турции меры, принимаемые в экстренных ситуациях. Тем временем правоохранительные органы сработали очень оперативно.

Управление безопасности Стамбула перешло в состояние боевой готовности. Были просмотрены 1200 камер видеонаблюдения, а операция по захвату преступников проведена по 21 адресу. Хотя поначалу поступала информация о террористе-смертнике, женщина, которая привела в действие взрывное устройство, была арестована в районе Кючюкчекмедже глубокой ночью. В ходе обыска в доме, где проводилось задержание, нашли пистолет с патронами к нему, а также одежду, в которой она была во время теракта, что явствует из снимков с камер.

В ходе допроса Альбашир призналась, что проходила подготовку в качестве офицера специальной разведки террористической организации РПК и незаконно въехала в Турцию из сирийского Африна. Приказ действовать женщина получила из штаб-квартиры РПК в сирийском Кобани — в том регионе турецкие силы в последние годы проводили множество операций против курдских ополченцев. Как сообщает газета Sabah, заказ на теракт был получен от человека с кодовым именем Хаджи. Теперь разыскивается человек по имени Билал, который выдавал себя за мужа Альбашир. Они вместе приехали в Стамбул четыре месяца назад и работали на текстильной фабрике.

После выполнения своей миссии женщина планировала бежать в Грецию. В распоряжении полиции также имеются аудиозаписи, указывающие на то, что заказчики теракта планировали ликвидировать Альбашир. Человек, кому поручили «физическое устранение» исполнителя теракта, был также задержан.

Кто взорвал Истикляль?

Со вчерашнего вечера президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поступают слова соболезнования от официальных лиц многих стран, в том числе США. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что власти США осуждают взрывы в Стамбуле и выражают соболезнования семьям погибших. Она также подтвердила готовность Вашингтона к сотрудничеству с Турцией в противодействии терроризму. Но в Анкаре эти заявления вызвали возмущение.

Мы знаем, откуда координировался теракт в Стамбуле, мы не принимаем соболезнований посольства США... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию. Думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Это будет видно в ближайшем будущем, если Всевышнему будет угодно, — сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как опасаются в экспертном сообществе, открытые обвинения турецкой стороны могут осложнить и без того непростые отношения между Анкарой и Вашингтоном. По мнению обозревателей телеканала CNN Türk, теракт был осуществлен теми, кто хотел «преподать урок» Турции. Но важно, кто контролирует этих исполнителей. Если учесть, что Белый дом всегда выступает за защиту прав курдов, а сейчас очень раздражен сотрудничеством Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, все подозрения, по версии аналитиков телеканала, падают на руководство США.

Фото: kremlin.ru

Надо учитывать и то, что вряд ли Анкара делала столь громкие заявления, если бы они не были подкреплены какими-то весомыми доводами. Правда, не исключено, что говоря о США, Сойлу имел в виду не Белый дом, а противника Эрдогана исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, чьей выдачи Анкара требует у Вашингтона все последние годы, особенно — после попытки госпереворота в июле 2016-го. Неспроста совсем недавно Турция вновь обрушилась на США с критикой и обвинениями в том, что они скрывают террористов на своей территории. Как считают турецкие аналитики, таким образом в США пытаются противостоять переизбранию Эрдогана на новый срок. На июнь 2023 года в Турции намечены президентские выборы, и Эрдоган пока что — главный претендент на победу.

Обозреватель газеты HaberTürk Кюбра Пар полагает, что взрыв произошел в то время, когда турки уже напрочь забыли о террористической угрозе, а страна принимает туристов со всего мира. Например, многие европейцы из-за угрозы холодной зимы дома запланировали провести ее в Турции. Плюс Эрдоган в настоящее время старается занять нишу одного из главных миротворцев, пытаясь усадить за стол переговоров Москву и Киев.

Мы должны отложить в сторону наши политические разногласия и объединиться перед лицом ужасного нападения на нашу страны. Мы должны встать плечом к плечу с правыми и левыми, оппозицией и провластными, консервативными и светскими, курдами и турками. Мы должны продолжать обращаться ко всему миру и говорить миру, что наша страна является безопасным местом. Мы должны до конца доверять государству и силам безопасности, верить, что они примут меры на самом высоком уровне, — пишет обозреватель.

Но публикуются и возмущенные отклики оппозиционных сил Турции. Они подозревают, что теракт был организован самим турецким правительством, чтобы перед выборами в очередной раз продемонстрировать свою силу и усилия в обеспечении безопасности.

Как ответит Эрдоган?

Не секрет, что борьба с РПК, признанной в Турции террористической — одно из главных направлений нынешней турецкой политики. О намерении начать новую военную операцию на севере Сирии турецкий лидер заявляет с мая. Как ранее писал NEWS.ru, военная операция в Сирии очень нужна президенту Турции в преддверии президентских выборов на фоне сложной экономической ситуации внутри страны. До сих пор вопрос проведения операции в Сирии оставался открытым. Однако теперь, по мнению многих экспертов, это самый логичный и ожидаемый ответ турецкого правительства на теракт в самом густонаселенном городе Турции.

Вооруженные силы могут провести операцию на севере Сирии после того, как стало известно, что указания совершить теракт поступило из города Кобани. Теперь это обязательство — ярмо на нашей шее, — сказал турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар, сообщает газета Milliyet.

Такого же мнения придерживаются и российские эксперты.

Фото: nato/flickr.com

Вчерашний теракт в Стамбуле дает Турции повод провести операцию против курдских ячеек на севере Сирии и вернуться к своему проекту 30-километровой зоны безопасности на сирийской территории вдоль турецкой границы, — сказал РИА Новости российский востоковед Кирилл Семенов.

Как пишет Al-Jazeera, вчерашний взрыв прогремел впервые в крупнейшем городе Турции за несколько лет. В период с 2015 по 2017 год Турция подверглась серии смертоносных взрывов со стороны ИГИЛ и курдских группировок, объявленных вне закона. Перед выборами террористы пытались воздействовать на избирателей. Похожая картина складывается и сейчас. Представители туристической отрасли уже предрекли спад туристического потока и сложные времена для экономики страны. NEWS.ru связался с туристами, которые сейчас находятся в Стамбуле. «В городе сейчас все как обычно, а взрыв — ну что же, все под Богом ходим», — ответил один из россиян. Все же этот город остается удобным для иностранцев, в том числе и российских граждан, которые нашли там второй дом.

Взрывы в Турции с 2015 года

Июль 2015 года — около 30 человек погибли и порядка 100 получили ранения из-за взрыва в турецком городе Суруч на юго-востоке страны рядом с сирийской границей.

Август 2015 года — взрыв бомбы в полицейском участке в Стамбуле, пострадали пять полицейских и двое гражданских.

Октябрь 2015 года — в центре Анкары на перекрестке прозвучали два взрыва, 95 человек погибли, около 200 получили ранения.

Февраль 2016 года — взорвался заминированный автомобиль в Анкаре, погибли минимум 28 человек, пострадали 60.

Март 2016 года — опять заминированный автомобиль в Анкаре, 37 погибших, свыше 70 пострадали.

Март 2016 года — Минимум 5 человек погибли и 36 получили ранения из-за взрыва, устроенного смертником на улице Истикляль в центре Стамбула.

Июнь 2016 года — 41 человек погиб, порядка 239 ранены в ходе нападения на международный стамбульский аэропорт.

Август 2016 года — свыше 50 человек были убиты и несколько десятков пострадали от нападения террориста-смертника на свадебную церемонию провинции Газиантеп на юго-востоке Турции.

Октябрь 2016 года — в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции погибло не менее 18 человек из-за взрыва заминированного автомобиля на военной базе.

Ноябрь 2016 года — на юго-востоке Турции взорван заминированный автомобиль, погибли девять человек, ответственность взяло ИГ*.

Декабрь 2016 года — два взрыва в Стамбуле, погибли 38 человек (большая часть — полицейские), свыше 160 получили ранения.

Январь 2017 года — минимум 39 человек погибли и десятки получили ранения в результате нападения стрелка на переполненный в новогоднюю ночь ночной клуб в Стамбуле.

Январь 2017 года — взрыв у здания суда в Измире, погибли минимум два человека, в том числе полицейский, несколько человек получили ранения.

Июль 2019 года — в городе Рейханлы недалеко от турецкой границы взорвался заминированный автомобиль, погибли минимум три человека.

Сентябрь 2019 года — 7 погибших, 10 раненых в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции после детонации самодельного взрывного устройства, установленного на дороге.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.