Эрдоган осудил нападки на Россию Эрдоган: нельзя позволять нападки турецкой оппозиции на Россию и Путина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит местной оппозиции осуществлять нападки на российского президента Владимира Путина и на саму Россию, передает РИА Новости. Турецкий лидер подчеркнул, что отношения с Москвой не менее важны, чем отношения с Вашингтоном.

Бай-бай Кемаль (Кемаль Кылычдароглу) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном, — сказал Эрдоган.

Глава государства также отметил, что готов покинуть свой пост, если народ не поддержит его кандидатуру на предстоящих президентских выборах. По его словам, он пришел к власти с помощью демократии.

Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и процветания.