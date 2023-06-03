Эрдоган вступил в должность президента Турции

Фото: tccb.gov.tr

Президент Реджеп Тайип Эрдоган на в церемонии принятия присяги

Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании Турции и официально вступил в должность президента страны. Исполняющий обязанности председателя парламента и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента. После этого был исполнен гимн Турции.

Клянусь своей честью и достоинством в присутствии великой турецкой нации и истории, что буду работать изо всех сил, чтобы беспристрастно выполнить свой долг, — заявил Эрдоган.

После инаугурации Эрдоган посетит Аныткабир, мавзолей Ататюрка в Анкаре. Президент также даст ужин для глав государств, прибывших на церемонию инаугурации. В этот же день президент объявит о составе нового кабинета министров, сообщает TRT.

Ранее сообщалось, что на инаугурации Эрдогана в том числе побывает посол США в Анкаре Джефф Флейк, который ранее вызвал недовольство президента. Политик отказался от контактов с дипломатом из-за его встречи с кандидатом на пост главы государства Кемалем Кылычдароглу.

Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов Турции 28 мая, набрав 52,18% голосов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов.