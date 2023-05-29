Что получит Россия после победы Эрдогана Реджеп Тайип Эрдоган будет возглавлять Турцию еще пять лет

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Западные медиа вовсю называли переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана «победой Путина». Хотя объективно понятно, что такой опытный политик, как Эрдоган, провел работу, обеспечившую ему новый президентский срок. И, надо полагать, не сразу, но мы сможем оценить вероятные обязательства, которые позволили Эрдогану не только победить, но фактически избежать постэлекторальных неприятностей и трудностей, которые предсказывали многие наблюдатели. Вплоть до возникновения турецкого Майдана.

Есть ли у Эрдогана преемник

Конечно, ясно было, что две недели между двумя турами президентской гонки — это время немалого торга всех со всеми. И главным успехом «султана» можно было счесть решение пришедшего в первом туре третьим Синана Огана подержать во втором туре именно Эрдогана. Собственно, оба политика принадлежат скорее к националистическому политическому лагерю Турции. А потому изначально считалось, что Оган даже отнял часть голосов у президента и что за него голосовали те, кто просто устал от одного и того же портрета в государственных учреждениях. Теперь интересно, что Оган, политик с турецко-азербайджанскими корнями и докторским дипломом МГИМО, конкретно получит за свой решительный демарш в пользу Эрдогана. Ведь не зря под фотографиями их демонстративного рукопожатия в соцсетях появлялись подписи о том, что на снимке настоящий и, вероятно, будущий президент.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Во всяком случае теперь за дальнейшим развитием политической карьеры Огана будут следить многие, и не только в самой Турции. Восток — дело тонкое, но не исключено, что Эрдогану действительно нужен перспективный, набравший политический вес преемник, готовый в будущем оградить его от превратностей судьбы отставника, нажившего себе немало оппонентов в мире.

Но главное сейчас для Эрдогана — смягчить наметившийся раскол турецкого социума. А значит, недаром уже некоторые члены оппозиционной коалиции поспешили признать поражение. А учитывая, что ныне президент будет делать основной упор на решение внутренних проблем, о чем он много говорил перед вторым туром выборов, не только Оган, но и вчерашние оппозиционеры могут стать частью максимально широкой национальной политической коалиции.

Почему Байден признал победу Эрдогана

Одной из проблем победы Эрдогана, против которого на Западе велась явная кампания, могла бы стать задержка с признанием легитимности его переизбрания. Понятно, что пауза с его поздравлениями западных лидеров могла бы дать сигнал к активным антиправительственным выступлениям части оппозиции.

В Вашингтоне действительно была некоторая задержка с ритуальным приветствием Эрдогана. По некоторым данным, в Белом доме было проведено мини-совещание на эту непростую тему, но за океаном решили «не дразнить гусей». Притом что представители Эрдогана встречались в промежутках между турами с американскими эмиссарами, несмотря на публичную антиамериканскую риторику и самого Эрдогана, и его министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Поздравление Джо Байдена, сделанное в допустимых временных рамках дипломатического этикета, стало ударом по городской прозападной оппозиции. Ей, что называется, подрезали крылья. Во имя какого проевропейского выбора выходить на улицы под водометы, если «вашингтонский обком» возражения как бы снял.

Взял ли на себя Эрдоган какие-то обязательства перед НАТО (например, не препятствовать более вступлению в Альянс Швеции), станет ясно очень скоро. К натовскому саммиту в Вильнюсе.

А что же получит Россия?

Россия действительно сделала немало для поддержания статуса Эрдогана как политика международного класса. Тут и открытие Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом блока строящейся усилиями российских специалистов АЭС. И пролонгация «зерновой сделки». И более чем сдержанная реакция на атаку водными дронами нашего корабля в экономической зоне Турции.

Для России турок — партнер непростой, но предсказуемый и уже хорошо изученный. Был вброс о том, что Турция обязалась не поставлять украинским СБУ свои «Байрактары». Однако колесная бронетехника на Украину из Турции по-прежнему шла. Ну, а БПЛА уже не являются при эшелонированной системе ПВО каким-то супероружием.