Модница в хиджабе и защитница гаремов: что известно о жене Эрдогана Первая леди Турции обожает французские бренды, защищает права женщин и хочет сама пойти в политику. Чем еще прославилась Эмине Эрдоган

Фото: Pool Stephanie Lecoq/ZUMAPRESS.com

Эмине Эрдоган останется первой леди Турции еще на пять лет

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбрался на третий президентский срок. Значит, его супруга Эмине Эрдоган остается первой леди республики еще на пять лет. Что известно о женщине, которая вот уже 45 лет идет по жизни с самым амбициозным турецким политиком, — в материале NEWS.ru.

От послушной девочки до правозащитницы

Эмине Гюльбаран родилась 16 февраля 1955 года в большом стамбульском районе Ускюдар. Туда ее родители Джемаль и Хайри переехали из Сиирта — юго-восточной провинции Турции, где большинство жителей — арабы и курды. Неспроста в Турции ходят слухи, будто у Эмине Эрдоган арабское происхождение. Впрочем, официальных подтверждений этим домыслам нет.

Эмине была пятым ребенком и единственной дочкой. Окруженная любовью родителей и братьев, девочка воспитывалась как принцесса. Как пишут турецкие журналисты, она старалась отвечать на эту любовь взаимностью — Эмине была примерной дочерью и сестрой, всегда была улыбчива, послушна и скромна.

Эмине росла в традиционной турецкой семьей. Родители видели свою дочь будущей домохозяйкой, поэтому не придавали большого значения ее учебе. Начальное образование Эмине получила в школе для девочек имени Мидхат-Паши (османского реформатора XIX века). Позже она продолжила обучение в Школе искусств. Правда, это решение далось ее родным нелегко. Девушке пришлось долго уговаривать отца отпускать ее на занятия в вечернее время. Но в конце концов Джемаль Гюльбаран дал добро, и Эмине начала ходить лекции по теологии и истории искусств.

Фото: Ferhat Uludaglar/Global Look Press Эмине Эрдоган с мужем голосуют на выборах в 2009 году

Примерно в это время Эмине начала заниматься общественной деятельностью. Она стояла у истоков неправительственной организации «Ассоциация женщин-идеалисток», которая занималась защитой прав мусульманок. Одновременно девушка ходила на мероприятия Национального турецкого студенческого союза и Женского фонда науки и культуры. Правозащитная деятельность и сегодня близка Эмине Эрдоган. А вот учебу ей пришлось бросить — на то были веские причины.

Как Эмине познакомилась с Реджепом

Одно студенческое мероприятие полностью изменило жизнь Эмине. Она встретила молодого парня, который во время своего выступления откровенно и пылко говорил о проблемах страны, строил амбициозные планы по преобразованию Турции. Позже подруги рассказали, что молодого человека зовут Реджеп, он увлекается футболом и политикой.

Между Эмине и Реджепом пробежала искра. Но так как оба молодых человека были из религиозных семей, строить отношения без ведома родителей они не стали. Через какое-то время Реджеп Тайип Эрдоган попросил руки возлюбленной у ее отца. В 1978 году Эмине Гюльбаран стала Эмине Эрдоган. Девушке тогда едва исполнилось 23 года, Реджеп был на год старше.

Свадьбу они сыграли в 1978 году. Вскоре на свет появился первенец Ахмет Бурак, затем второй сын — Наджметтин Билал, а после родились две дочери — Эсра и Сумейе. Хотя супруги первое время жили бедно, своим детям они пытались дать все самое лучшее, особенно хорошее образование. К примеру, Неджметтин окончил Гарвардский университет, проходил практику во Всемирном банке, а сейчас занимается бизнесом и живет в итальянской Болонье.

Фото: Global Look PressKay Nietfeld/dpa/ Турецкая чета едет в кортеже на встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, 28 сентября 2018 года

Надоело стоять у плиты

После того как Эрдоган стал премьер-министром Турции, Эмине старалась не вмешиваться в дела мужа, предпочитая роль домохозяйки. Долгое время она появлялась разве что на протокольных мероприятиях. Но со временем она решила выйти из тени супруга. «Двадцать лет стою у плиты. Думаю, что уже достаточно», — сказала госпожа Эрдоган в одном из своих интервью.

Сейчас она уже полноценная помощница и правая рука президента Турции. На ней лежит организация большинства гуманитарных мероприятий. Эмине Эрдоган активно участвует в проектах по защите прав женщин. Без преувеличения можно сказать, что она проложила путь к участию турчанок в политике страны. К примеру, вместе с женами губернаторов всех турецких провинций она возглавила кампанию по улучшению условий жизни женщин, пожилых людей, ветеранов и семей шехидов (павших в военных действиях).

Заступилась за гаремы

Однажды Эмине Эрдоган объявила гарем «прекрасной школой жизни». Это заявление первой леди Турции, приуроченное к Международному женскому дню, ей припоминают до сих пор.

«Во многих произведениях искусства мы видим женщин, одержимых жаждой власти и удовольствий. В то же время гаремы были для них прекрасной школой, очагом, где они готовились к жизни, получали образование и занимались благотворительностью. Всем этим руководили матери султанов», — заявила Эмине Эрдоган на конференции «Матери султанов, оставившие след в нашей истории».

Ее слова вызвали шквал возмущения, ведь по конституции Турция — светское государство, многоженство там запрещено. Хотя Эмине Эрдоган всегда билась за права женщин, она, как и ее муж, в большей мере олицетворяет консервативные идеалы. Профессор Стамбульского университета Озлем Курумлар тогда не без ехидства указал Эмине Эрдоган, что гарем османских султанов вряд ли можно назвать школой хотя бы потому, что любые книги были в нём под строжайшим запретом.

Фото: Global Look PressKay Nietfeld/dpa/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган встречаются с жертвами землетрясения, 25 февраля 2023 года

Как одевается первая леди Турции

Эмине Эрдоган одевается очень сдержанно. Она носит закрытые элегантные костюмы или платья и обязательно покрывает голову. Разве что позволяет себе яркие аксессуары — броши, перстни и колье. Весьма скромный образ, который создала жена турецкого лидера, казалось бы, не должен вызывать споров и разногласий. Однако первая леди в хиджабе устраивает далеко не всех турок.

На шестой год премьерства Эрдогана представительницы общественной организации «Женщины европейской Республики Турция» подали иск против жён президента и премьер-министра страны — Айруниссы Гюль и Эмине Эрдоган. Их обвинили в том, что они надевают хиджаб во время зарубежных поездок, тем самым «искажая образ современной турецкой женщины в глазах мирового сообщества». История не получила развития, но наделала немало шума.

При этом госпожа Эрдоган питает страсть к западным брендам, особенно французским. Известно, что жена турецкого лидера — большая поклонница Hermes, Chanel и других французских брендов. Кстати, из-за этого Эмине Эрдоган однажды оказалась в центре еще одного скандала.

В конце октября 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал бойкотировать французские товары на фоне обострения отношений между Парижем и Анкарой. «Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей!» — заявил турецкий лидер. Тогда-то пользователи Сети вспомнили о любви госпожи Эрдоган к французским маркам. СМИ писали, что у Эмине — целая коллекция сумок Birkin по €50 тысяч.

Позже одной из турецких газет пришлось оправдывать первую леди и объяснять, что все аксессуары, которые носит Эмине Эрдоган, якобы являются имитацией, но никак не оригиналом известных брендов. Но оправдания эти звучали не особо убедительно, в них мало кто поверил.

Фото: Global Look Press via ZUMA Press) Эмине Эрдоган с Хулианой Авада, супругой теперь уже экс-президента Аргентины Маурисио Макри, на саммите G20 в Буэнос-Айресе, 2018 год

Как Эмине Эрдоган обозвала президента Израиля лжецом

Эмине Эрдоган старается всячески избегать политических дискуссий. В 2010 году она чуть не спровоцировала дипломатический скандал. Когда Реджеп Тайип Эрдоган был еще премьером, Эмине резко высказалась в адрес президента Израиля Шимона Переса во время встречи с палестинками в Анкаре. Поводом стал инцидент на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который произошел годом ранее. По словам Эмине, тогда Перес не на шутку разозлил чету Эрдоган своими антиарабскими выпадами.

«Слушала его выступление и думала: какой он лжец, кто-то должен остановить его. Я сходила с ума — он оправдывал атаку на Газу! Увидев вдруг, что голова Эрдогана трясется от гнева, я начала плакать. Когда меня спросили, почему плачу, я сказала: „Потому что этот человек, Перес — лгун“», — разоткровенничалась Эрдоган с палестинскими женщинами. Неудивительно, что ее заявления разошлись в израильских СМИ.

Пожалуй, это был единственный раз, когда первая леди Турции позволила себе столь резкое высказывание. Для многих она воплощает образ спокойной и консервативной женщины, которая при этом сумела стать одной из самых влиятельных мусульманок мира.

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