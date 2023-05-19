Эрдоган отказался потакать Западу по антироссийским санкциям Эрдоган: Турция не собирается выполнять все требования Запада по новым санкциям против РФ

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция не планирует выполнять все требования Запада, включая требования о вводе новых санкций против России. Такое заявление сделал в ходе выступления на мероприятии в Стамбуле президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, кандидат на пост главы государства от оппозиции Кемаль Кылычдароглу допустил оплошность, выступая с нападками против Москвы. Слова Эрдогана приводит РИА Новости.

Ранее Кылычдароглу заявил о вмешательстве РФ в выборы в Турции. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутреннюю политику и в электоральные процессы других государств. Эрдоган в свою очередь призвал своего оппонента постыдиться.

Оппозиция говорит, что выстроит заново отношения Турции с другими странами. С одной стороны, вы нападаете на РФ, с другой — говорите, что выстроите отношения заново. Что сказал представитель президента РФ? «Докажите это». Пожалуйста, доказывайте. Но на самом деле ничего у них нет. Почему? Потому что идущему по этому пути политику недопустимо совершать подобные оплошности, — сказал турецкий лидер.

Он также заверил, что Анкара не станет поддаваться требованиям по введению санкций в отношении Москвы. Эрдоган назвал Россию крупнейшим торговым партнером Турции. При этом он предупредил, что оппозиция в случае прихода к власти сделает «все требуемое Западом», а при Эрдогане «Турция будет делать то, что мы захотим».

Ранее Высшая избирательная комиссия Турции опубликовала результаты первого тура выборов президента страны. Согласно подсчетам, Эрдоган получил 49,52% голосов избирателей, его главного соперника Кылычдароглу поддержали 44,88% участников голосования.

Второй тур назначен на 28 мая. Для победы одному из кандидатов достаточно набрать простое большинство голосов.

По словам Эрдогана, он будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.