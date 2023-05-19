Стало известно, сколько набрал голосов Эрдоган в первом туре выборов В первом туре выборов в Турции Эрдоган набрал 49,24% голосов

Фото: Recep Tayyip Erdogan/Keystone Press Agency

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24% голосов, следует из опубликованных Высшей избирательной комиссией итоговых результатов, передает РИА Новости. Соперник Эрдогана от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу смог заполучить в первом туре 45,07%.

Согласно итоговым результатам, действующий президент получил 26 млн 86 тысяч 102 голоса, а Кылычдароглу — 23 млн 873 тысячи 749 голосов. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.

Турецкий лидер ранее подчеркнул, что не теряет веру в победу в первом туре президентских выборов. При этом он отметил, что разрыв между ним и Кылычдароглу составляет свыше 2,5 млн голосов.

До этого Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции.

Востоковед Иван Стародубцев предположил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.