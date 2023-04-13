Востоковед назвал самого понятного России кандидата в президенты Турции Востоковед Стародубцев назвал Эрдогана самым понятным для России кандидатом в президенты Турции

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

От результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой, считает востоковед Иван Стародубцев. В беседе с «ПолитЭкспертом» он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Нельзя сказать, что у него с Россией отсутствуют многочисленные разногласия и трения, но он предсказуем. Его позиция по санкциям полностью устраивает Кремль. Более того, президент РФ Владимир Путин и Эрдоган реализуют много совместных проектов, что делает его предпочтительным для российской стороны, — указал эксперт.

Касаясь кандидатов от оппозиции, востоковед высказал мнение, что они менее понятны и предсказуемы, а также имеют прозападный уклон, который настораживает Москву. Так, стратегические интересы Кремля могут оказаться затронуты, если к власти придет лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, настроенный на нормализацию отношений с США, для которых одним из главных раздражителей является неприсоединение Анкары к антироссийским санкциям.

И если руководитель Партии Отчизны Мухаррем Индже вряд ли станет президентом, то заявления Кылычдароглу вызывают вопросы, считает Стародубцев.

Россия и Турция — это непосредственные соседи, а география — это судьба. Мы являемся естественными торгово-экономическими партнерами. Нас много что связывает... Поэтому любой оппозиции нужно максимально аккуратно выражаться в отношении Москвы, — подчеркнул публицист.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что Россия может выйти из зерновой сделки после выборов президента Турции в случае несоблюдения западными странами условий, которые сформулировал МИД РФ.