Эрдоган оценил свои шансы на победу в первом туре Эрдоган сообщил, что все еще надеется на победу на президентских выборах в первом туре

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет веру в то, что победит с результатом выше 50% в первом туре президентских выборов, передает РИА Новости. В настоящий момент после обработки 95,4% голосов Эрдоган получает менее 50%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — более 44%. В случае, если Эрдоган не получит более 50% голосов, то будет назначен второй тур голосования, в котором примут участие победители первого.

Мы верим, что победим с результатом выше 50% в первом туре. Продолжают поступать данные с зарубежных участков, — сказал Эрдоган.

Президент добавил, что его соперник отстает от него на 2,6 миллиона голосов, а альянс правящей партии одерживает победу на парламентских выборах.

Накануне Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах. По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. В то же время Эрдоган выразил уверенность, что его кандидатура получит большинство голосов на выборах.

Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.