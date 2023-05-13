Эрдоган назвал условие своего ухода с поста президента Турции Эрдоган заявил о готовности покинуть пост президента в случае поражения на выборах

Фото: Xinhua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах, пишут «Известия». По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. Он подчеркнул, что пришел к власти демократическим путем.

Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе, то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер тем не менее выразил уверенность, что получит поддержку большинства жителей страны.

Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и процветания.