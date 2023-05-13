Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет готов покинуть свой пост, если не получит поддержку большинства на президентских выборах, пишут «Известия». По его словам, он и его партия посчитают выборы легитимными даже в случае победы лидера оппозиции. Он подчеркнул, что пришел к власти демократическим путем.
Мы пришли к власти в Турции демократическим путем. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе, то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах, — сказал Эрдоган.
Турецкий лидер тем не менее выразил уверенность, что получит поддержку большинства жителей страны.
Востоковед Иван Стародубцев до этого заявил, что от результатов президентских выборов в Турции зависит дальнейшее развитие отношений Анкары с Москвой. Он отметил, что наиболее предпочтительным и предсказуемым для России политиком является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к санкциям США и ЕС против России. Он подчеркнул, что Анкара исходит из своей выгоды и процветания.