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12 июля 2025 в 11:25

«Некомфортно»: финский лидер сделал заявление об оборонных расходах НАТО

Глава Финляндии Стубб: оборонные расходы НАТО не являются бременем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышение оборонных расходов странами НАТО не является бременем, заявил президент Финляндии Александр Стубб в комментарии изданию Sydney Morning Herald. По его словам, пребывание вне Североатлантического альянса сравнимо с нахождением голышом на морозе.

Это (повышение оборонных расходов — NEWS.ru) не будет перекладыванием бремени. Это будет разделением бремени. Можете ли вы представить нас вне НАТО? Это все равно, что стоять голышом на улице в -20 градусов. Это было бы некомфортно, — сказал финский лидер.

Ранее член Комиссии ООН по биологическому разоружению с 1998 по 2003 годы, военный эксперт Игорь Никулин предположил, что повышение расходов НАТО на оборону до 5% ВВП обусловлено желанием американского лидера Дональда Трампа вывести Альянс на самоокупаемость. По его мнению, в Вашингтоне решили, что ЕС строит социальные государства за счет США.

Кроме того, депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что Североатлантический альянс повышает военные расходы не в оборонительных целях, а в наступательных. Он подчеркнул, что такое решение НАТО было прогнозируемым.

Финляндия
НАТО
Александер Стубб
оборона
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