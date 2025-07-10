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10 июля 2025 в 15:56

Гуцул согласилась возглавить оппозиционеров на выборах в Молдавии

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что согласилась возглавить список оппозиционного в Молдавии блока «Победа» на выборах в парламент. Она подчеркнула, что постарается оправдать ожидания команды, ее слова передает ТАСС.

Меня обрадовало такое решение, потому что это доверие со стороны команды. Вы все прекрасно знаете, что я в политике не так давно, но за эти два года, наверное, столько пережила, что ни один политик в нашей стране за 30 лет не испытывал, — подчеркнула она.

С соответствующей инициативой выступил руководитель блока Илан Шор. Он подчеркнул, что у Гуцул есть крепкий характер и мощные лидерские качества. Само голосование состоится 28 сентября.

Ранее Гуцул заявила, что ей предлагали отказаться от должности в обмен на прекращение уголовного преследования по делу о незаконном финансировании. Политик подчеркнула, что отвергла сделку. Она считает, что власти Молдавии используют судебный процесс, чтобы запугать представителей оппозиции. Глава автономии добавила, что все происходящее изматывает, и заявила, что хочет прекратить мучения близких.

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Евгения Гуцул
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