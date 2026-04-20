Автоэксперт назвала неожиданные изменения в дизайне машин

В дизайне экстерьера современных автомобилей все чаще применяются натуральные материалы, заявила NEWS.ru директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, производители также начинают уходить от привычных физических кнопок, внедряя крупные сенсорные экраны.

Современные тренды в автомобильном дизайне меняются главным образом под влиянием развития электромобилей и китайской промышленности. Интерьеры трансформируются в цифровое пространство, где главенствует симбиоз минимализма и натуральных материалов. Количество физических кнопок сокращается, уступая место крупным сенсорным экранам и панелям с тактильной обратной связью, хотя многие производители уже возвращают привычные элементы управления. Приоритет отдается экологичным материалам, таким как переработанная кожа, органический хлопок и пробка, что создает в салоне атмосферу уюта, — поделилась Уткина.

Она подчеркнула, что внешний вид автомобилей становится все более сдержанным и аэродинамичным. По словам эксперта, основным направлением в дизайне стало использование светодиодной оптики, создающей уникальные световые эффекты по всему корпусу.

Решетки радиатора постепенно уменьшаются в размерах или вовсе заменяются цифровыми панелями. Для улучшения обтекаемости и придания футуристичного облика дизайнеры все чаще применяют выдвижные дверные ручки. Палитра цветов смещается в сторону сдержанных природных оттенков, таких как оливковый, песочный и графитово-серый, в то время как яркие и кричащие тона уходят в прошлое, — заключила Уткина.

